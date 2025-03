IEG, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato la" sul titolo(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, e ha incrementato il(upside del 4%) dai precedenti 7,0 euro.Italian Exhibition Group pubblicherà i suoi risultati 2024 questo pomeriggio. TP ICAP Midcap si aspetta una, che mostri una crescita rispetto al 2023, in linea con la fascia superiore delle indicazioni fornite nelle previsioni."Riteniamo che l'della società - si legge nella ricerca - Sulla base dei recenti aggiornamenti e del feedback positivo del management, rimaniamo fiduciosi nella capacità di IEG di raggiungere la fascia superiore delle sue indicazioni per il 2024, confermando una ripresa che ha ormai superato i livelli pre-pandemia".