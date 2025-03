IEG, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -ha confermato la" sul titolo(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, e ha incrementato ila 10,00 euro per azione (dai precedenti 7,50 euro).Gli analisti scrivono che IEG ha riportato un solido set di risultati ben superiore sia alle stime che alla guidance della società (rivista nel corso dell'anno). Il, che registra un'ottima dinamica sia di prezzi che di volumi confermando l'attrattività internazionale degli eventi della società."I risultati del quarto trimestre 2024 sono stati ben superiori alle attese confermando l'ottimo stato di salute di IEG con la strategia del management che continua a dare i suoi frutti - si legge nella ricerca - La solida partenza d'anno è rassicurante dando buona visibilità sui numeri 2025 (il 1Q è stagionalmente il più importante per IEG). Le".