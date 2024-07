Moltiply, Kepler Cheuvreux: impatto limitato da acquisizione Switcho

Moltiply Group

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato(aper azione) e(a) su(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan a attiva nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie, dopo che la controllata Mavriq ha annunciato un accordo vincolante finalizzato all', piattaforma italiana che ricerca e seleziona le migliori offerte di energia con un modello di business completamente digitale.L'Enterprise Value per il 100% è di 20 milioni di euro più un Earn Out di 4 milioni di euro legato ai risultati dell'esercizio di Switcho nel 2024. Sulla base dei risultati dell'esercizio di Switcho nel 2023 (ricavi di 6 milioni di euro ed EBITDA di 1,8 milioni di euro) il, prima delle sinergie derivanti dall'integrazione.Gli analisti affermano che con questa operazione Moltiply "rafforza la propria presenza nel campo dei comparatori di prezzo delle bollette energetiche, in parallelo con la liberalizzazione del mercato elettrico italiano dal 1° luglio", ma fanno notare che "data la stima di 117 milioni di euro di EBITDA per il 2024, ma stafinora nel 2024 (confronto energia e telecomunicazioni)".