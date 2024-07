Tamburi, acquistate tutte le azioni oggetto di recesso

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato la chiusura dell'offerta in opzione e prelazione depositata avente ad oggetto 101.206da parte dei soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera assunta dall'assemblea straordinaria riguardante la maggiorazione "ulteriore" del diritto di voto.Nell'ambito dell'offerta in opzione, sulla base del rapporto di 1 azione ogni 1.635 opzioni possedute, al prezzo unitario di 8,7035 euro, sono statiper 12.258 azioni oggetto di recesso. Le rimanenti 88.948 azioni rimaste inoptate sono state assegnate a seguito dell'esercizio deiConsiderato che il numero delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di prelazione è risultato ben superiore al quantitativo di azioni inoptate, si ètra tutti i richiedenti in proporzione al numero di diritti di opzione da ciascuno di essi detenuto.Pertanto,le 101.206 azioni oggetto di recesso, per un controvalore complessivo pari a 880.846,42 euro,sia per effetto dell'esercizio dei diritti di opzione che per effetto dell'esercizio dei diritti di prelazione.