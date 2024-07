UBS, completata la fusione delle entità svizzere con Credit Suisse

UBS

(Teleborsa) -ha annunciato di aver. Oggi Credit Suisse (Schweiz) AG è stata cancellata dal registro del Canton Zurigo e non esiste più come entità separata. UBS Switzerland AG è subentrata in tutti i diritti e obblighi di Credit Suisse (Schweiz) AG.La fusione delle entità svizzereda Credit Suisse (Svizzera) AG alla piattaforma UBS, in base alle esigenze specifiche del business, del cliente e del prodotto."Il completamento della fusione delle entità svizzere segna un'importante pietra miliare nell’integrazione di UBS e Credit Suisse - ha commentato- La migrazione della maggior parte delle transazioni dei clienti in Svizzera sulla piattaforma UBS avverrà nel 2025 e sarà graduale, con aggiornamenti su misura per i nostri clienti. Con il progredire dell'integrazione, i nostri clienti potranno accedere alle capacità e al supporto dell'azienda combinata"., CEO di Credit Suisse (Schweiz) AG, hala banca dopo la fusione.