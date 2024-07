Ue-Egitto, italiana Mermec si aggiudica contratto con Egypt National Railway

(Teleborsa) -ha fruttato diverse commesse all'Italia, anche in ambito ferroviario, con, società del Gruppo Angel di Vito Pertosa, che si è aggiudicata uncon le ferrovie egiziane delUna commessa ottenuta grazie al sostegno di Sace, Cdp, e dell'Ambasciata italiana, nel contesto della cche ha fruttato all'Italia lavori e forniture per circa 1 miliardo di euro.hanno firmato un contratto per lo sviluppo del"Ects Livello 1" sulla tratta "Al Ferdan - Bir Al Abd & Balouza - East Port Said Seaport Corridors". Il contratto è stato firmato dal vicepresidente di Mermeccon il ministro dei Trasporti egizianoed il chairman di ENR. Alla firma degli accordi ha presenziato anche l'Ambasciatore d'Italia al CairoIl progetto è essenzialecon il resto della rete ferroviaria, migliorando la sicurezza e, in linea con il pianoGrazie al supporto delle istituzioni italiane, Mermec prevede anche die la progettazione infrastrutturale, consolidando ulteriormente la sua presenza nel Paese.Il contratto in Egitto, che si inquadra nell'ambito del Piano Mattei lanciato dal governo italiano in Africa, rappresenta solo, che ha visto l'azienda pugliese aggiudicarsi, solo un mese fa, un contratto in Ucraina, per la ristrutturazione dell'intero sistema ferroviario del paese dilaniato dalla guerra, a conferma della sua leadership mondiale nel settore dei sistemi per la sicurezza ferroviaria.