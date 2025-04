Settore Energia e petrolio: rinnovato il contratto con aumento di 330 euro

(Teleborsa) - Il settoreha raggiunto un, valido per il triennio 2025-2027. L'accordo, che segue la scadenza di dicembre 2024, prevede unA livello normativo, sono previsti miglioramenti per i lavoratori fragili, nuove ferie per i giovani assunti e un’attenzione particolare alla sicurezza e inclusività.Inoltre, si istituiranno nuove figure professionali e verrà avviata una commissione per rivedere il sistema classificatorio, per adattarlo alle sfide future. Le, che mira a garantire sostenibilità aziendale e il benessere dei lavoratori.