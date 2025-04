SACE in Egitto: al via il primo Framework Agreement con ALEXBANK

(Teleborsa) - Al via illa nuova soluzione nell'ambito dely, che ha l'obiettivo di incrementare l'export italiano e che punta a rafforzare il posizionamento delle imprese italiane in Africa. ALEXBANK – fa sapere SACE in una nota – è la partecipata egiziana del Gruppo Intesa Sanpaolo e fa parte della Divisione International Banks, guidata da Paola Papanicolaou.Con questo prodotto ilè pronto a garantire l'equivalente dierogati da ALEXBANK in favore di Buyers egiziani di dimensioni piccole e medie, attivi in settori focus, che hanno manifestato interesse ad aumentare il loro procurement dall'Italia. Si tratta – spiega SACE – di un passo in avanti nel modello innovativo della Push Strategy, che consente a SACE di ampliare il suo raggio d'azione – garantendo finanziamenti anche a realtà più piccole rispetto ai grandi buyer esteri che finora avevano avuto accesso allo strumento – con l'obiettivo di creare ancora più opportunità di export per le imprese italiane e sviluppare nuove connessioni in mercati GATE come l'Egitto."Con il Framework Agreement puntiamo a creare, in sinergia con ALEXBANK, nuove connessioni e opportunità in Egitto, con l'obiettivo di aiutare le imprese italiane a diversificare sempre più i loro mercati di sbocco e rafforzare il loro posizionamento nel continente Africano – ha dichiarato–. Oggi lo stiamo facendo in Egitto, ma stiamo sviluppando la medesima operatività in altri Paesi strategici"."Il Framework Agreement di SACE con ALEXBANK rappresenta un momento di svolta nelle relazioni economiche tra Egitto e Italia – ha dichiarato–. In un contesto di crescente diversificazione e modernizzazione dell'economia egiziana, l'accesso a tecnologie, macchinari e competenze italiane di alta qualità assume un ruolo sempre più strategico. Attraverso questo programma di garanzie da 200 milioni di euro con SACE, ALEXBANK non si limita a facilitare operazioni, ma costruisce partnership industriali durature, in grado di promuovere una crescita sostenibile in Italia e in Egitto. ALEXBANK è orgogliosa di essere il motore finanziario di questo nuovo capitolo nel percorso economico comune tra i due Paesi".