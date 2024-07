Primi studenti azerbaigiani arrivano a Roma per il Master Luiss-ADA

(Teleborsa) - A soli due anni dalla firma dell'accordo accademico tra l’e la, nell’ambito della realizzazione dell’, il primo gruppo di studenti del(Global Management and Politics) è arrivato a Roma. Saranno loro, nel 2025,e la cerimonia si svolgerà presso il campus Luiss.Ma non solo. All’interno di questo percorso, l’ADA University e la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, hanno sviluppato, sotto la direzione diProfessor of Practice, Marketing & Digital, Università Luiss e Luiss Business School, un, pensato appositamente per le studentesse e gli studenti azerbaigiani e alcuni dei loro docenti, con una formazione specializzata nelle aree di rilevanza per il settore oggetto di studio, con una fitta agenda di lezioni, incontri e visite guidate ad importanti aziende italiane. Obiettivo:e sviluppare, con il contributo di un pool integrato di docenti ed esperti, anche il concept del "Made in Azerbaigian".L’intensa esperienza di studio e sul territorio, durata tre settimane, si è conclusa con una cerimonia presso l’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian, nella serata del 28 giugno, alla presenza dei Professori Silvia Dello Russo, co-direttrice del master di doppia laurea GMAP, e Marco Francesco Mazzù, Direttore del Summer Programme "International Management - Made in Italy". Presente per l’occasione anche il nuovo Ambasciatore italiano in Azerbaigian, S.E. Luca Di Gianfrancesco.La mobilità di studenti, professori e consulenti accademici continuerà, invece, nei prossimi mesi, con lo scopo di armonizzare la visione e la metodologia didattica e perfezionare strumenti e conoscenze acquisite.L’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian Rashad Aslanov, intervenendo nei saluti ai partecipanti, ha evidenziato, giunta ad un livello di massimo sviluppo, come confermato dalle numerose e continue visite bilaterali. Il professor Raffaele Marchetti, Prorettore alla Internazionalizzazione della Luiss, ha dichiarato: "L’esperienza dell’Università Italia-Azerbaigian sta segnando un cammino di cooperazione bilaterale avanzata che è già un riferimento anche per altre Nazioni. Ci auguriamo che possa crescere ancora e contribuire a porre le basi per una proficua collaborazione di lungo periodo. Avere una classe dirigente formata in entrambi i Paesi è, infatti, il miglior modo per disegnare un futuro comune". Hanno portato i loro saluti e auguri anche l'Ambasciatore italiano Luca Di Gianfrancesco e Aynura Huseynova dell'Università ADA.La cooperazione accademica tra Italia e Azerbaigian vive, infatti, un momento di grande dinamismo, a quasi due anni dallo scambio degli accordi relativi all’Università Italia-Azerbaigian, avvenuto il primo settembre 2022, alla presenza del Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian Ilham Aliyev, insieme al rettore dell’ADA University, Hafiz Pashayev e ai vertici dei cinque importanti atenei italiani coinvolti: l’Università Luiss Guido Carli, la Sapienza Università di Roma, il Politecnico di Torino, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, il Politecnico di Milano.