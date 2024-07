Endesa, Standard Ethics conferma rating "E+"

Endesa

(Teleborsa) -hadi, la più grande società di energia elettrica in Spagna e controllata di. Si tratta del quarto notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Secondo la metodologia di Standard Ethics, la società prosegue il suo percorso di allineamento alle indicazioni sovranazionali in materia di Sostenibilità;secondo gli schemi condivisi a livello globale e tratta i principali temi ESG con policy appropriate. La parte ambientale (E) appare particolarmente curata con policy e obbiettivi dedicati ed in linea con le richieste di Onu, Ocse e Ue.Sussistono margini di miglioramento nell'impianto di governance della Sostenibilità (G): a titolo di esempio appare possibile un maggior allineamento del Codice Etico con l'introduzione di richiami formali alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità così come unTenuto conto della presenza di un forte azionista di controllo e osservando il principio di tutela degli interessi degli azionisti di minoranza, qualsiasi implementazione orientata ad unaè benvenuta.