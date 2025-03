Enac, Mit approva nuovo Regolamento Tariffe

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato ildell’Enac, adottato dal CdA dell’Ente il 27 settembre 2024. Il regolamento aggiorna la politica tariffaria dell’Ente con iniziative mirate a favorire la crescita del settore aeronautico nazionale, introducendobasate su volumi di attività, regolarità nei pagamenti e solidità finanziaria delle imprese e riducendo i diritti di accettazione per l’inserimento nella flotta nazionale di aeromobili registrati in altri Paesi europei nonché esentando dal pagamento gli aeromobili che vengono iscritti nelL’aggiornamento non trascura gliche la politica dell’Ente genera sull’utenza, affinché non si producano squilibri nel mercato nazionale, a detrimento della competitività e dell’attrattività dei servizi professionali resa dall’Enac, nell’ambito del mercato unico europea del trasporto aereo."Con il nuovo Regolamento delle Tariffe - ha evidenziato ieri al CdA Enac il Presidente- l’Autorità di settore rivolge un’attenzione ancora maggiore allo sviluppo imprenditoriale e industriale del trasporto aereo nazionale per accompagnare la forte domanda di mobilità aerea che sta determinando una ripresa veloce dei dati di traffico che, nel 2024, hanno registrato 219 milioni di passeggeri. Agire come sistema è la strada per garantire un’equa competitività dell’Italia nel contesto internazionale”.