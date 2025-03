Germania, sciopero di “avvertimento” in 13 aeroporti

(Teleborsa) -lo hanno definma l’azione in corso dalla mezzanotte scorsa, da parte dei dipendenti dei servizi pubblici degli operatori aeroportuali, dei servizi di assistenza a terra e dei dipartimenti di sicurezza aerea, sta avendo pesanti ripercussioni su 13 scali.L’agitazione, della durata di 24 ore, cui si aggiunge quella del nuovo contratto collettivo della Federal Association of Aviation Security Companies (Bdls), il cui tavolo di confronto si riaprirà nell’ultima settimana di marzo. Oltre che causare ritardi nelle partenze e arrivi, si stima che a fine giornata saranno stati 3.400 i voli cancellati, con il coinvolgimento di oltre mezzo milione di passeggeri.A parte gli aeroporti didove scioperano solo i dipendenti del settore della sicurezza aerea, tutte le altre categorie degli operatori aeroportuali sono in agitazione negli scali di