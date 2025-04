Piazza Affari maglia rosa d'Europa grazie alle trimestrali

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

STMicroelectronics

Saipem

Interpump

Prysmian

Fineco

Moncler

Moltiply Group

Fincantieri

D'Amico

OVS

TXT E-solutions

WIIT

Anima Holding

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -grazie al sostegno di alcuni risultati trimestrali migliori delle attese, con outlook nel complesso confortanti. In Germania ad aprile l’indice IFO è sorprendentemente salito per il quarto mese portandosi da 86,7 a 86,9 (massimo dallo scorso luglio).Leggera crescita dell', che sale a quota 1,136. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,04%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 62,26 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +107 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre ilsi attesta al 3,48%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,47%, senza slancio, che negozia con un +0,05%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,27%.termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 36.809 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 39.021 punti. Positivo il(+0,74%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+1,1%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,28%. Svettache segna un importante progresso del 4,36%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,53%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,49%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,95%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,77%.Tra i(+5,94%),(+3,58%),(+3,47%) e(+3,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,58%. Tentenna, che cede l'1,38%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,17%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,99%.