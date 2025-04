Bialetti: nel 2024 ricavi e Ebitda in crescita, risultato netto ancora negativo ma in miglioramento

gruppo Bialetti

(Teleborsa) - Nel 2024 ilha registratoper, in crescita del 5,9% rispetto all’esercizio precedente e unnormalizzato pari a, in crescita del 20% rispetto all’esercizio precedente. Il risultato operativo risulta essere positivo di 18,1 milioni (rispetto ai 14,9 milioni nel 2023). Infine, il, pur rimanendoper, mostra un miglioramento per circa 1,1 milioni (risultato negativo di 2,2 milioni al 31 dicembre 2023).Al 31 dicembre 2024, l’netto si attesta a 114,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 108,1 milioni registrati al 31 dicembre 2023.L'azienda ha spiegato che la crescita dei ricavi è stata principalmente sostenuta dall’aumento delle vendite di, che hanno registrato un incremento del 5,1% rispetto al 31 dicembre 2023, e dal significativo miglioramento delle vendite nel segmento(+8,5%).L’andamento nelle varieevidenzia incrementi a doppia cifra, circa +12,4%, nei, sia europei che extra-UE, e il consolidamento del, il quale registra una crescita del 2,4%, soprattutto grazie alle vendite realizzate nei negozi a vocazione turistica della rete dei punti vendita monomarca.