LITIX ammessa su Euronext Growth Milan. Debutto l'8 luglio

(Teleborsa) -, PMI innovativa attiva in Italia nel settore della lavorazione artistica del marmo, haalle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per lunedì 8 luglio 2024.Attraverso l'operazione di IPO il controvalore complessivo delleè pari a circa 2,5 milioni di euro, di cui circa 2,25 milioni in aumento di capitale e circa 0,25 milioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione greenshoe in aumento di capitale. Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali italiani ed esteri, aldi 1,40 euro per azione ordinaria (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza di 1,40-2,00 euro per azione), ha avuto ad oggetto massime 1.786.000 azioni ordinarie, di cui 1.608.000 azioni ordinarie di nuova emissione alla data di inizio negoziazioni e 178.000 azioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione greenshoe.Ilè pari al 28,67% (escluse le azioni a voto plurimo) prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale), e al 30,87% (escluse le azioni a voto plurimo) assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale).All'esito dell'aumento di capitale, alla data di inizio negoziazioni, ilè pari a 66.080 euro ed è composto da 6.608.000 azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, di cui 5.608.000 azioni ordinarie e 1.000.000 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 10 voti per ciascuna azione), queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni e di titolarità di Bianco S.r.l. e Bernini S.r.l (società riconducibili a Giacomo Massari e Filippo Tincolini) convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo."Con il debutto in Borsa Italiana, LITIX segna una tappa fondamentale nel suo percorso di crescita e miglioramento continuo - ha commentato l'- La qualità dei nostri investitori conferma e certifica il lavoro svolto finora, accelerando l'impegno verso l'innovazione e l'accessibilità della manifattura digitale. Grazie al loro supporto, siamo pronti a offrire soluzioni sempre più avanzate e semplificate, rendendo la tecnologia alla portata di tutti. Questo traguardo rappresenta non solo un riconoscimento dei nostri successi e un motivo di soddisfazione per tutti i collaboratori di LITIX, ma anche un potente impulso per il futuro della nostra azienda e del settore".è Euronext Growth Advisor, Specialist e Global Coordinator.