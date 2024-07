Amplifon scivola in fondo al listino, Equita abbassa le stime

Amplifon

(Teleborsa) - Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,32% e scivolando in fondo al listino milanese.A pesare sulle azioni, contribuisce la decisione degli analisti di Equita di abbassare le stime organiche sul secondo trimestre, da +7,9% a +5,5%. Sull’intero esercizio 2024, le previsioni sui ricavi vengono ridotte dell'1,2% a 2.444 miliardi, alla luce di un periodo meno brillante atteso per il mercato europeo.La raccomandazione sul titolo viene confermata a "hold" e il prezzo obiettivo a 34 euro.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 30,61 Euro con area di resistenza individuata a quota 32,76. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 29,7.