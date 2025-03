Innovatec, collocato minibond da 3 milioni di euro con Zenit SGR

Innovatec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha finalizzato l', con l'obiettivo di supportare lo sviluppo nel business delle rinnovabili.L'emissione del MiniBond consente in particolare a Innovatec di intervenireconnessi alla valorizzazione dell'attuale pipeline fotovoltaica in sviluppo di circa 250MW di cui 40MW già autorizzati ai fini del completamento dei relativi iter autorizzativi e dell'aumento della capacità impiantistica ready to build. Con una Posizione Finanziaria netta post scissione pro-forma di Gruppo positiva al 31 dicembre 2024 di 1 milione di euro, Innovatec consegue significativi benefici in termini di diversificazione delle forme di finanziamento sfruttando l'effetto leva in assenza di debito finanziario netto."L'impegno costante volto al completamento della nostra pipeline di impianti e laci consentono di affrontare il 2025 con fiducia e determinazione. Innovatec oggi si posiziona nel mercato come un operatore solido, in grado di generare valore attraverso un modello di business sostenibile e scalabile - ha commentato l'- Continueremo a investire nell'ottimizzazione e nell'espansione del portafoglio impianti, puntando sulla diversificazione delle fonti di ricavo, continuativi nel tempo ed indipendenti dai meccanismi incentivanti".Il MiniBond ha scadenza il 30 novembre 2026,e un rimborso amortizing con 15 mesi di preammortamento. Le obbligazioni sono state emesse alla pari, con un taglio unitario di 100.000 euro. Inoltre, il MiniBond è soggetto, inter alia, al rispetto di covenant relativi al livello di indebitamento finanziario netto rispetto a patrimonio netto ed EBITDA.