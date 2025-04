Case usate: prezzi su dello 0,6% a marzo

(Teleborsa) -Questo incremento ha portato il valore medio nazionale delle abitazioni a 1.801 euro al metro quadrato. Lo rileva l’Ufficio Studi di idealista.oltre il 56%, infatti, mostra valori al rialzo durante il mese di marzo. I maggiori aumenti del periodo si concentrano a Belluno (5,5%), Udine (3,1%), Oristano (2,5%), Salerno e Ferrara (entrambe le città su del 2,1%).(1,4%), Firenze (1,2%), Roma (1%), Bari (0,8%), Torino e Cagliari (0,7%) e Napoli (0,2%); mentre, a Milano i prezzi sono rimasti stabili. In calo, tra i grandi mercati, Bologna (-0,2%), Venezia (-0,7%) e Palermo (-0,8%). Oltre a Milano si mantengono stabili altri sei centri: Verona, Messina, Chieti, Lecco, Savona e Barletta. I maggiori indici di ribasso, dopo il mese di marzo, spettano a Pordenone (-4,3 %), Treviso (-4,1%) e Pavia (- 3,1%).recedendo Bolzano (4.598 euro/m 2 ), Venezia (4.4562 euro/m 2 ) e Firenze (4.331 euro/m 2 ). Nel ranking delle città con i prezzi delle abitazioni più elevati troviamo anche Bologna (3.450 euro/m 2 ) che occupa il quinto posto, davanti a Roma (3.124 euro/m 2 ) sesta; Napoli si posiziona come il nono capoluogo piùcaro con una media di 2.712 euro/m 2 . In fondo alla classifica dei valori al metro quadro, si posizionano Caltanissetta (696 euro/m 2 ), Ragusa (712 euro/m 2 ) e Biella (774 euro/m 2 ).con i maggiori aumenti a Isernia (4,7%), Massa Carrara (2,4%), Udine (2,1%) e Firenze (1,5%). In crescita anche la provincia di Roma (1%) e l'hinterland di Milano (0,5%). Al contrario, i cali più significativi riguardano Belluno (- 2,1%), Lecco (-0,9%) ed Enna (-0,8%).Per quanto riguarda iseguita da Milano (3.465 euro/m²), Lucca (3.128 euro/m²) e Savona (3.082 euro/m²). Al contrario, le province con i prezzi più bassi sono Biella (617 euro/m²), Caltanissetta (648 euro/m²) ed Enna (730 euro/m²).