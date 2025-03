SIGEP WORLD 2026: anticipate le date a Rimini

(Teleborsa) -(IEG) annuncia le nuove date di. Il salone internazionale di gelateria, pasticceria e cioccolato, panificazione, caffè e pizza si terrà in fiera a, dal venerdì al martedì.SIGEP WORLD conferma così il suo ruolo di primo grande appuntamento dell’anno per il, punto di riferimento per trend e innovazione. Infatti, in linea con l’anticipazione di un mese annunciata dal Gulfood di Dubai per l’edizione 2026 – dettata dalle esigenze del Ramadan – anche SIGEP WORLD ha scelto di rivedere il proprio calendario. Con un duplice obiettivo: da un lato,i, offrendo agli espositori una gestione più sostenibile degli appuntamenti fieristici; dall’altro,garantendo un afflusso ottimale di visitatori sia nazionali, sia internazionali.Si tratta dunque di un adeguamento strategico che conferma l’attenzione di IEG, per tutti i suoi prodotti, alle dinamiche globali del settore. Anche nel 2026, in un territorio tradizionalmente vocato all’innovazione e ai temi dell’ospitalità qual è Rimini, SIGEP WORLD offrirà una panoramica completa, dai prodotti, ingredienti e servizi alle attrezzature, arredi, soluzioni di packaging e tecnologie.Le aziende metteranno in mostra e, mentre i maggiori protagonisti globali dei comparti rappresentati all’interno della manifestazione offriranno momenti esclusivi – convegni, campionati, dimostrazioni e via enumerando – che accenderanno i riflettori sulle tendenze future e sui gusti ancora inesplorati.