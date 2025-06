Tecno avvia processo di quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -, gruppo napoletano attivo nella fornitura di soluzioni tecnologiche e servizi di consulenza innovativi per supportare le imprese nell'ambito della trasformazione sostenibile e digitale, ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 14 luglio 2025, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Banca Investis è l'Euronext Growth Advisor (EGA).Tecno opera attraverso(BU): 1), BU dedicata all'erogazione di prodotti e servizi rivolti alla clientela attiva in settori di mercato a maggiori emissioni di CO, supportando la gestione della fiscalità energetica e l'accesso a incentivi e a connesse opportunità finanziarie; 2), BU focalizzata sull'offerta di soluzioni per il controllo e il monitoraggio dei processi aziendali, attraverso piattaforme high-tech, funzionali a indirizzare le azioni di miglioramento secondo un approccio data-driven; 3), BU dedicata all'offerta di servizi di trasformazione sostenibile basati su tecnologie innovative e digitali, di servizi di consulenza finalizzati all'integrazione dei fattori ESG nel modello di business dei clienti, nonché nella relativa rendicontazione, attraverso l'utilizzo di soluzioni sustaintech.Nel 2024 il gruppo Tecno, attivo principalmente in Italia, ha realizzato unconsolidato pro-forma pari a 26,4 milioni di euro, unconsolidato pro-forma pari a 4 milioni di euro (con un EBITDA margin pari al 15,3%) e unaconsolidata pro-forma pari a 6,1 milioni di euro.Ilè composto da: Giovanni Lombardi (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Claudio Colucci (Amministratore Delegato), Eugenio Giavatto (Consigliere Indipendente) e da due consiglieri da nominare.Prima dell'ammissione, ildel capitale è detenuto da(società detenuta interamente da Giovanni Lombardi).