AI Week 2025, Premio John McCarthy a Danilo Gismondi per l’innovazione in Autostrade per l’Italia

(Teleborsa) - Un riconoscimento all'innovazione attuata nel Gruppo Aspi., ha ricevuto ilin occasione della. Si tratta di un tributo che, intitolato all'omonimo informatico statunitense che vinse ilper il suo apporto nel campo dell'intelligenza artificiale, viene conferito a imprenditori e manager che abbiano creato valore, successo e innovazione nel proprio ambito di lavoro avvalendosi dell’IA.Nello specifico,, per la sua visione strategica e innovativa. Il Gruppo autostrade per l’Italia è stato premiato per il suo approccio all’avanguardia, che integra trasformazione digitale e attenzione al fattore umano, dimostrando come la tecnologia possa migliorare i servizi mantenendo al centro i valori fondamentali."È un riconoscimento - dichiara- che va a tutte le colleghe e i colleghi di Autostrade per l’Italia che ogni giorno si impegnano nell’introdurre innovazione con passione e nel rispetto di un sano rapporto tra essere umano e tecnologia".