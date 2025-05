UniCredit e le Associazioni dei Consumatori rinnovano la collaborazione

(Teleborsa) -e ipartners dihanno rinnovato oggi a Romaconfermando l'impegno reciproco a un confronto aperto e costruttivo per accrescere la tutela dei consumatori e la soddisfazione dei clienti. LeAssociazione Consumatori ACP; Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federazione IConsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con e Unione Nazionale Consumatori."Come UniCredit, ci impegniamo ogni giorno per garantire ai nostri clienti un servizio di qualità, capace di rispondere in modo efficace alle loro esigenze. In quest'ottica, il dialogo costante con le Associazioni dei Consumatori rappresenta una leva fondamentale per rafforzare la fiducia di privati, famiglie e imprese, e per migliorarne l'esperienza complessiva – ha dichiaratonel corso dell'incontro –. Siamo lieti, pertanto, di rinnovare l'accordo "Noi&UniCredit", celebrando il ventennale di una collaborazione che si conferma la più longeva nel panorama bancario italiano".La, avviata nel 2005, ha affrontato temi quali la trasparenza, la semplificazione, l'educazione bancaria, l'inclusione finanziaria e la conciliazione paritetica e ha realizzato diverse iniziative e prodotto strumenti concreti. Tra questi: 18 decaloghi "Le 10 cose da sapere su..." che descrivono, con un linguaggio semplice e accessibile anche ai non addetti ai lavori, i principali prodotti e servizi bancari (mutuo, conto corrente, carte di debito, carte di credito, carte revolving, prestiti personali, cessione del quintodello stipendio/pensione, banca multicanale), le nuove normative che impattano sulla relazione banca-cliente o i temi di banca e finanza rilevanti per i consumatori (come la protezione dei dati bancari, la cybersecurity, la sucessione ereditaria, i sistemi di informazione creditizia e la definizione di default ai sensi della normativa europea,); Video pillole informative su temi di attualità quali cybersecurity, prevenzione delle truffe e del sovraindebitamento, sostenibilità e consumo circolare, tutela della privacy; Guide per l'uso sicuro dei sistemi digitali di pagamento, l'investimento consapevole e la gestione del bilancio familiare.