Brevetti e standard tecnologici, EPO: "Il motore silenzioso che alimenta il futuro digitale dell'Europa"

(Teleborsa) - Glisono la forza silenziosa che sta alla base dell'economia digitale di oggi, dallo smartphone che avete in tasca all'auto connessa che guidate. Il sistema dei brevetti svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo degli standard tecnologici, incentivando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo e lo scambio di conoscenze tecniche. Ilmette in luce il rapporto tra brevetti e standard tecnologici, attingendo a un aggiornato insieme di dati provenienti da esclusivi database di anteriorità, raccolti dalle organizzazioni di normazione e sviluppo degli standard (SDO), e fornisce approfondimenti sulle controversie in materia di brevetti essenziali (SEP) in Europa e sul ruolo del"Gli standard tecnologici sono la spina dorsale della nostra economia digitale, guidano l'innovazione e la crescita e garantiscono una connettività senza soluzione di continuità tra dispositivi e piattaforme – ha dichiarato il–. Guardando al futuro, sforzi di standardizzazione simili saranno fondamentali per le tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale e le tecnologie quantistiche. Con cinque decenni di esperienza, l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) è pronto a sostenere un sistema equilibrato e trasparente per i brevetti Standard-Essential, fornendo le competenze necessarie per rafforzare la leadership tecnologica dell'Europa e garantirne il futuro digitale".Che si tratti di connettività mobile ad alta velocità, dispositivi domestici intelligenti, streaming o video ad alta definizione, gli standard sono fondamentali per le tecnologie su cui facciamo affidamento ogni giorno. Per soddisfare le esigenze del mercato, gli standard devono includere tecnologie all'avanguardia, spesso protette da brevetti. Questi brevetti essenziali (Standard-Essential Patents– SEP) sono alla base di standard chiave come il 5G il Wi-Fi o il codec video/audio, che consentono una comunicazione sicura ed efficiente tra i dispositivi. Senza la tecnologia disponibile attraverso i brevetti essenziali, le nostre reti digitali non potrebbero funzionare. Secondo l'ultimola tecnologia informatica, che comprende aree dell'IA come l'apprendimento automatico e il riconoscimento dei modelli, è in testa come campo tecnologico in cui viene depositato il maggior numero di domande di brevetto, mentre la comunicazione digitale è al terzo posto. Secondo IoT Analytics, il numero di dispositivi Internet of Things (IoT) connessi dovrebbe crescere di 30 miliardi entro il 2030. McKinsey stima che ciò consentirà di generare un valore compreso tra 4,8 e 11 trilioni di euro a livello globale, incluso il valore acquisito dai consumatori e dai clienti di prodotti e servizi IoT.I SEP non sono solo pietre miliari della tecnica, ma anche motori fondamentali della crescita economica e della competitività industriale. Facilitando la perfetta integrazione di tecnologie all'avanguardia, gli standard che dipendono dai brevetti essenziali accelerano la diffusione della tecnologia e l'ingresso sul mercato. Ad esempio, secondo la WiFi Alliance, la serie di standard WiFi è stata implementata in oltre 80mila prodotti, da tablet e telefoni a router. Le tecnologie cellulari come il 4G e il 5G sono implementate in più di 100 milioni di veicoli connessi venduti da oltre 80 marchi automobilistici, secondo Avanci. I dati di Orbis identificano circa 47.500 aziende manifatturiere a livello globale che potenzialmente utilizzano standard tecnologici.La Commissione europea è impegnata a migliorare la trasparenza in relazione ai brevetti e agli standard tecnologici. Il database unico dell'EPO con oltre 5,5 milioni documenti prodotti durante il processo di sviluppo degli standard contribuisce a questo obiettivo. Questi documenti relativi agli standard sono utilizzati dall'EPO durante il processo di concessione dei brevetti per garantire che i brevetti nei settori ad alta intensità di standardizzazione siano concessi solo per innovazioni nuove e inventive. In settori in rapida evoluzione come le comunicazioni wireless e la compressione multimediale, quasi il 70% dei rapporti di ricerca dell'EPO include richiami a questi documenti. Tali citazioni degli esaminatori creano un collegamento naturale tra brevetti e norme che l'EPO ha raccolto in un nuovo dataset. Il nuovo set di dati, basato su oltre 190mila domande di brevetto europeo, comprende quasi 170mila documenti SDO distinti, citati per un totale di quasi 418.000 volte. I principali autori dei documenti SDO citati sono importanti proprietari di brevetti essenziali, come Huawei, Ericsson, Qualcomm e Nokia. Questo set di dati, accessibile al pubblico, aumenta la trasparenza e aiuta le parti interessate a comprendere meglio la crescente connessione tra brevetti e standard nel panorama dell'innovazione. Il nuovo dataset dell'EPO è di supporto supporta l'utilizzo pratico, inclusi metodi per prevedere l'essenzialità a partire da caratteristiche proprie di brevetti e standard. Lo studio dell'EPO mostra che il 37% dei brevetti essenziali ora cita documenti SDO.Le controversie legali sui brevetti Standard-Essential (SEP) sono state a lungo frammentate in Europa. Tuttavia, a partire dalla sua istituzione il 1 giugno 2023, il Tribunale unificato dei brevetti (UPC) si sta affermando come sede privilegiata per la risoluzione delle controversie sui SEP. In soli 19 mesi, l'UPC ha trattato 23 controversie relative ai SEP, che rappresentano più di un terzo delle controversie relative ai brevetti Standard-Essentialdecise in Europa da quando esiste: un segno della sua crescente influenza ed efficienza. Questo cambiamento contribuisce a evitare le controversie parallele e a rafforzare la certezza del diritto. Inoltre, l'imminente lancio del Centro di mediazione e arbitraggio (Patent Mediation and Arbitration Centre - PMAC) del Tribunale dei brevetti alla fine del 2025 fornirà un forum dedicato per risolvere le controversie globali in materia di brevetti essenziali attraverso la risoluzione alternativa delle controversie e includerà un quadro procedurale specifico per le controversie sui SEPall'interno delle sue regole di arbitrato, mediazione e determinazione degli esperti.