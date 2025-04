Executive procurement School: al via programma di formazione interna Enel-SDA Bocconi

(Teleborsa) - Formare specialisti in grado di anticipare e gestire i trend di mercato che impattano sulle catene di fornitura globali, e che ad elevate competenze tecniche e manageriali sappiano unire una forte attitudine trasformativa. Con quest'obiettivoha lanciato, in collaborazione conla quarta edizione dell'un programma di sviluppo professionale specializzato che si rivolge ai professionisti già impiegati nell'unità procurement, area considerata strategica poiché ha il compito individuare e selezionare i migliori fornitori dell'azienda, costruendo una supply chain affidabile ed efficiente.Il percorso coinvolgerà circae si articolerà inche spazieranno dalla finanza e contabilità al risk management, dalla strategia di sostenibilità alla mappatura degli stakeholders, passando dalla cura della relazione con il fornitore allo sviluppo di competenze più "soft", come saper comunicare in maniera chiara ed efficace e coltivare le doti di leadership."Con questo programma vogliamo formare i leader del domani, capaci di integrare strategia, innovazione e tecnologia per rispondere con prontezza alle sfide globali e rendere il Procurement più flessibile ed efficiente", commentaLa– sottolinea Enel in una nota – consentirà ai partecipanti di acquisire una formazione d'eccellenza che permetterà loro non solo di approfondire le competenze tecniche specifiche di procurement, ma anche di avere una vista più ampia sui mercati di riferimento, con un focus su trend di settore e dinamiche geopolitiche. L'iniziativa, che dal 2021 ad oggi ha già visto la partecipazione di 79 persone, rientra tra le numerose attività interne di formazione e sviluppo professionale avviate dal Gruppo per favorire lo sviluppo delle competenze delle proprie persone e renderle al passo con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.