Bancomat con EuroPA per la Giornata dell'Europa

(Teleborsa) - In occasione della Giornata dell’Europa,ad altri operatori dei pagamenti, quali(Spagna e Andorra),(Polonia),(Bulgaria),(Portogallo) e(Danimarca, Finlandia e Norvegia), si unisce alle celebrazioni per il, riaffermando il proprio impegno verso un, l’Alleanza Europea per i Pagamenti,, fondato su standard europei, fiducia nei brand locali e collaborazione tra operatori privati. L’iniziativa rappresenta untecnologica nel settore dei pagamenti digitali, in coerenza con gli obiettivi dell’Unione Europea e dell’Eurosistema.BANCOMAT collabora attivamente con le altre soluzioni partner per costruire un’esperienza comune che consenta ai cittadini europei di inviare e ricevere denaro in tempo reale, anche oltre i confini nazionali, con la stessa semplicità, rapidità e sicurezza a cui sono già abituati.Ad oggi,, contribuendo alla realizzazione di un ecosistema di pagamento istantaneo interoperabile, affidabile e in continua espansione. Nel solo 2024,, rappresentando la quota maggioritaria dei bonifici istantanei effettuati nei rispettivi Paesi., con l’obiettivo di rendere sempre più semplice e integrata l’esperienza di pagamento per cittadini, imprese ed esercenti in tutto il continente. Un passo ulteriore nella costruzione di un’Europa digitale, concreta e collaborativa.