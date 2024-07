Rino Mastrotto, Moody's assegna rating "B2" con outlook stabile

Moody's

(Teleborsa) -ha, fornitore italiano di pelle e tessuti di alta qualità per i settori della moda di lusso, automobilistico e dell'interior design. Allo stesso tempo, Moody's ha assegnato un rating strumentale "B2" ai titoli a tasso variabile senior garantiti da 320 milioni di euro proposti da Rino Mastrotto con scadenza nel 2031. L'I proventi delleproposte verranno utilizzati per rifinanziare il debito esistente della società, finanziare un pagamento da parte degli azionisti di circa 124 milioni di euro, nonché le relative commissioni e spese di transazione."Il rating B2 è supportato dalla posizione leader di mercato dell'azienda come fornitore di pelle premium per marchi di moda di lusso riconosciuti a livello mondiale, con margini di profitto buoni e abbastanza stabili e una solida liquidità con una buona generazione di cassa prevista", affermadi Moody's per Rino Mastrotto."Questi punti di forza sono controbilanciati dalle dimensioni ridotte dell'azienda, dalla sua esposizione ai mercati finali ciclici e lelevata pari a 5,6x pro-forma per la transazione e le acquisizioni effettuate a fine 2023", aggiunge.