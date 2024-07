ABI, Patuelli: "Unione bancaria sia priorità. All'Italia ruolo centrale in UE"

(Teleborsa) - Dalle guerre alla nuova UE, dalla stabilità finanziaria all'Unione bancaria, senza dimenticare l'innovazione, l'euro digitale, le regole della concorrenza. E' di ampio respiro il discorso del, in occasione dell'assemblea annuale dell'Associazione rappresentativa delle banche,. È in discussione la società aperta con tentativi di involuzione intolleranti e bellicosi", ha esordito Patuelli, affrontando subito il tema delle guerre, di fronte alle quali si è dimostrato che ", masulla libera circolazione di persone, merci e denari, sulla PAC e sull’incompleta Unione bancaria". "Occorre trovare lo slancio imposto dai tempi più duri - afferma il Presidente dell'ABI - con unaeuropea, concon norme per la parità concorrenziale nel mercato interno e per lo sviluppo di tutte le aree d’Europa, innanzitutto le svantaggiate come il Mezzogiorno".Un'Europa in cui "della nuova, con una importante responsabilità in materia economica e una"."La ricerca delladeve essere sempree con gli", ha sottolineato Patuelli, aggiungendo che "la ripresa cospicua e duratura dello sviluppo e la lotta all’evasione fiscale sono indispensabili anche per ridurre i debiti pubblici che non possono crescere all’infinito".Ile dei mercati dei capitali sono priorità- ha sottoloneato il banchiere - evitando la moltiplicazione delle norme,delle banche nella UE e la prevenzione nelle crisi bancarie.Per Patuelli "idebbono esserealle più costosee a misure come il': debbono essere sempre rispettati i risparmiatori e i lavoratori". Di qui la constatazione che "l’Unione bancaria possibile è quella basata su identiche regole di diritto bancario, finanziario e penale dell’economia, con Testi unici, “Codici”, riforme che non costano, che semplifichino, razionalizzino e tolgano disparità nell’Europa e favoriscano le aggregazioni bancarie per la competizione delle banche europee con quelle del resto del mondo"."L’Europa deve crescere e consolidarsi, sempre basata sull’equilibrio del binomio libertà-democrazia, conche ha infinite potenzialità e rischi", ha affermato il banchiere.- ha aggiunto Patuelli - con regole identiche, anche fiscali, e uguale Vigilanza, nella società aperta, senza sopraffazioni monopoliste tecnologiche, per un’economia competitiva, democratica e sostenibile, mai rassegnata e inerte verso i cambiamenti climatici"."Abbiamoe anche morali - ha ricordato Patuelli - con sforzi continui per ridurre i crediti deteriorati, anche con ogni legittima moratoria sui debiti verso le banche, con costi bancari non ancora esauriti per i salvataggi di banche concorrenti in crisi, con ristori ai risparmiatori da parte del Fondo Interbarcario e del FIR"."Semprein presenza delle nuove regole dell’Unione bancaria e in preparazione, pur con i vari, importanti miglioramenti introdotti, di alcuni più elevati requisiti patrimoniali di “Basilea 3+” e di quelli per i grandi rischi", ha sottolineato il banchiere, condividendo le parole di Panetta, secondo cui "rappresenta unUN accenno anche all'eccsseesiva tassazione del risparmio. "Occorreha concluso Patuelli - e ridurre la pressione fiscale sui risparmiatori che investono a medio e lungo termine, che oggi subiscono una tassazione di quasi il 60% del reddito lordo prodotto dalle banche".