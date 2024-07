Avio sale in Borsa in attesa del volo inaugurale di Ariane 6

Avio

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, in attesa del, il vettore che ripristinerà l'accesso indipendente dell'Europa allo spazio.come lanciatore europeo di grandi dimensioni, affrontando la concorrenza dei Falcon 9 di SpaceX che nel frattempo ha iniziato ad ospitare missioni europee. Modulare e agile, Ariane 6 ha uno stadio superiore riaccendibile che gli consente di lanciare più veicoli spaziali su orbite diverse in un singolo volo.L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha confermato che il volo inaugurale dell'Ariane 6 è previsto, con una finestra di lancio dalle 15:00 alle 19:00 ora locale presso lo spazioporto europeo nella Guyana francese (dalle 20:00 ora italiana)."Il volo inaugurale dell'AR6 rappresenta un passo importante affinché l'Europa riacquisti l'accesso autonomo allo spazio per le sue missioni istituzionali, dopo la progressiva eliminazione del lanciatore AR5 - scrivono gli analisti di- Ricordiamo che Arianespace è prime contractor del programma AR6 e che(configurazione variabile a seconda del peso totale) dello stadio principale del lanciatore. In caso di successo, il volo inaugurale dell'AR6 dovrebbe essere seguito da un secondo lancio nel 2024 e da 6 lanci nel 2025".Per lo sviluppo di Ariane 6, ESA è l'Architetto del Sistema di Lancio e collabora sia con, per lo sviluppo del lanciatore e con CNES per lo sviluppo del segmento di terra. Mentre l'ESA sarà l'operatore responsabile del volo inaugurale, i voli successivi saranno gestiti da Arianespace. Questo fornitore di servizi di lancio commercializzerà e gestirà il lanciatore Ariane 6 per i clienti istituzionali e commerciali interessati a lanciare varie missioni in orbita.Discreta la performance di, che, in lieve(+52% da inizio anno). A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,9 e successiva a 13,2. Supporto a 12,6.