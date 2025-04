Avio, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,14841 euro

Avio

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, haal 31 dicembre 2024 di Avio S.p.A., chiuso con un utile netto di 7,99 milioni di euro, e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile netto come segue: quanto a 3.750 migliaia di euro a dividendo, quanto a 4.242 migliaia di euro a utili portati a nuovo.Il dividendo unitario è pari a 0,14841 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, al netto delle azioni proprie. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 7 maggio 2025, con stacco cedola il 5 maggio 2025 e con data di legittimazione a percepire i dividendi fissata il 6 maggio 2025 (record date).I soci hanno approvato la Prima Sezione della Relazione contenente le politiche in materia die deliberato in senso favorevole in merito alla Seconda Sezione della Relazione.