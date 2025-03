Borsa Milano in rosso con le auto. Brilla TIM

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, all'indomani dell'annuncio di nuovi dazi USA sulle auto. Il Presidente americano Trump ha imposto d, con il rischio che la decisione impatti su tutti, compresi di produttori americani, minando ulteriormente un settore già in crisi.I dati delappena usciti risultano leggermente, così come migliori delle attese appaiono i dati sulleL'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,27%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,13%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,18%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,82%.calo deciso per, che segna un -0,87%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,66%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 38.921 punti, con uno scarto percentuale dello 0,35%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 41.181 punti. Leggermente negativo il(-0,5%); come pure, in lieve ribasso il(-0,48%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,23%), sulle ipotesi si aumento della questa diBrillanti(+1,86%),(+1,81%) e(+1,31%).Le più forti vendite si riversano su, che prosegue le contrattazioni a -3,98%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,12%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,00%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,91%.del FTSE MidCap,(+2,95%),(+2,00%),(+1,93%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,60%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,91%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,27%.