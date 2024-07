Eventi e scadenze del 10 luglio 2024

Martedì 09/07/2024

Mercoledì 10/07/2024

(Teleborsa) -- Washington, D.C. - Vertice dei capi di Stato e di governo dei trentadue membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, dei loro paesi partner e dell'Unione Europea, così come dell'Ucraina, inclusi 23 Presidenti di Parlamento. Il vertice di Washington segnerà il 75° anniversario della NATO. Parteciperà anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione Servizi Finanziari alla Camera- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale svolge l'audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale10:00 -- Napoli, sede Unione Industriali - Evento organizzato da Bnl Bnp Paribas. Aprirà i lavori Elena Goitini, Amministratore Delegato BNL e Responsabile BNP Paribas in Italia10:30 -- Sede Roma Eventi a piazza di Spagna - L'Assemblea annuale di UNEM sarà dedicata al tema "Sicurezza energetica e competitività italiana". Interverranno, tra gli altri, il Presidente Gianni Murano, il Presidente del GSE, Paolo Arrigoni e i ministri Pichetto Fratin e Urso10:30 -- Roma, sede di Unioncamere - Il rapporto nazionale sull’economia del mare, del Centro Studi Tagliacarne, Unioncamere, OsserMare, fornisce annualmente il quadro aggiornato della dimensione economica del settore. Interverranno, tra gli altri, il presidente Unioncamere e i ministri Urso e Musumeci11:00 -- Nota sull’andamento dell’economia italiana Mag.- Giu. 2024; Indice composito di Fragilità Comunale - Anno 202112:00 -- Permessi di costruire - I Trimestre 202415:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, in merito all'indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza, svolge l'audizione del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano- Asta BOT- Assemblea: Bilancio