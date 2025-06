Telco, Filangieri (Italtel): "TechCo motore digitalizzazione Paese"

(Teleborsa) - "L'evoluzione da Telco a TechCo non è più un'opzione, ma una necessità strategica per garantire competitività e sostenibilità nel lungo periodo". Lo ha dichiaratointervenendo oggi a Roma, al panel"Stiamo accompagnando gli operatori in questa trasformazione profonda, che richiede infrastrutture intelligenti, automazione spinta, sicurezza avanzata e una forte capacità di integrazione – ha spiegato–. Grazie al nostro Digital Operation Center e ai centri di eccellenza su AI e cloud, offriamo soluzioni in grado di ridurre drasticamente i costi operativi e accelerare il time-to-market. La nostra visione è chiara: le TechCo saranno protagoniste della digitalizzazione del Paese, con modelli customer-centric e servizi scalabili. In Italtel crediamo in una transizione fondata su competenze, innovazione continua e partnership strategiche per generare valore reale per clienti e stakeholder"."Le TechCo saranno motore di digitalizzazione del Paese", ha conclusoevidenziando la capacità di Italtel di supportare telco, PA e imprese in progetti verticali ad alto impatto.