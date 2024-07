Intuit taglia 1.800 posti di lavoro ma prevede altrettante assunzioni in altre aree

Intuit

(Teleborsa) -, multinazionale americana di software aziendale, ha annunciato un piano di riorganizzazione incentrato sulla riallocazione delle risorse nelle aree chiave di crescita della società. Nell'ambito del piano, circae la società. La società prevede di assumere un numero quasi equivalente di dipendenti nell'anno fiscale 2025 per supportare specifiche aree di crescita e prevede che l'organico complessivo cresca nell'anno fiscale 2025 e oltre.La società stima che dovrà sostenereda circa 250 milioni a 260 milioni di dollari in relazione al piano, principalmente nelfiscale che terminerà il 31 luglio 2024. La società prevede che sostanzialmente tutte le azioni associate al piano saranno completate entro il primo trimestre fiscale che terminerà il 31 ottobre 2024."Non facciamo licenziamenti per tagliare i costi, e questo rimane vero anche in questo caso - ha spiegato ilin una email ai dipendenti - I cambiamenti che stiamo apportando oggi ci consentono di allocare ulteriori investimenti nelle nostre aree più critiche per supportare i nostri clienti e promuovere la crescita. Ciò include il reinvestimento nelle competenze e nelle capacità necessarie per supportare queste aree e, di conseguenza, assumeremo circa 1.800 nuove persone principalmente in ruoli di ingegneria, prodotto e contatto con i clienti come vendite, successo dei clienti e marketing".