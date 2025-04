UPS, ricavi in calo nel primo trimestre. Taglia 20.000 posti di lavoro

UPS

(Teleborsa) -, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha registrato unconsolidato per ildi 21,5 miliardi di dollari, in calo dello 0,7% rispetto al primo trimestre del 2024. L'consolidato è stato di 1,7 miliardi di dollari, in aumento del 3,3% rispetto al primo trimestre del 2024 e dello 0,9% su base rettificata. L'utile per azione è stato di 1,40 dollari per il trimestre; l'è stato di 1,49 dollari, in aumento del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2024.Per il primo trimestre del 2025, i risultati includono undi 83 milioni di dollari, pari a 0,09 dollari per azione, composto da costi della strategia di trasformazione al netto delle imposte pari a 44 milioni di dollari e da una svalutazione non monetaria al netto delle imposte pari a 49 milioni di dollari, principalmente correlata a svalutazioni di attività e investimenti. Questi oneri sono stati parzialmente compensati da un beneficio di 10 milioni di dollari per lo storno parziale di una svalutazione fiscale."Desidero ringraziare tutti i dipendenti UPS per il loro duro lavoro e gli sforzi profusi in questo contesto estremamente dinamico - ha dichiarato il- In qualità di leader affidabile nella logistica globale, faremo leva sulla nostra rete integrata e sulla nostra competenza commerciale per assistere i nostri clienti nell'adattamento a un contesto commerciale in continua evoluzione. Inoltre, le azioni che stiamo intraprendendo per riconfigurare la nostra rete e ridurre i costi in tutta la nostra attività non potrebbero essere più tempestive. Il contesto macroeconomico potrebbe essere incerto, ma grazie alle nostre azioni, emergeremo come un'UPS ancora più forte e agile".Data l'attuale incertezza macroeconomica, l'aziendaconsolidate per l'intero anno, precedentemente pubblicate.UPS prevede dinel corso del 2025 e di chiudere 73 edifici, sia in locazione che di proprietà, entro la fine di giugno 2025.