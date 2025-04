Rosetti Marino, ok da soci a bilancio e dividendo. Francesca Mambelli confermata in CdA

Rosetti Marino

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, ha approvato ildi Esercizio 2024 e la distribuzione di undi 2,00 euro al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle 3.800.000 azioni aventi diritto, per un ammontare complessivo di 7.600.000 euro. Il dividendo sarà messo in pagamento dal 21 maggio 2025, con data stacco cedola il 19 maggio 2025 e con record date il 20 maggio 2025.L'assemblea ha conferito al'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Infine, ha ratificato la nomina per cooptazione diquale membro del Consiglio di Amministrazione, con incarico fino alla naturale scadenza del mandato consiliare in corso, ovvero fino alla data di convocazione dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio 2026.