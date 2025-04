Immobiliare, Invimit SGR pubblica offerta per la locazione di Villa Pullè a Verona

(Teleborsa) - Invimit SGR S.p.A., società detenuta interamente dal ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato sul sito aziendale l'offerta pervenuta da parte di un operatore per la locazione delcostituito dalla Villa del XVIII secolo e dal parco monumentale, sito nel quartiere Chievo di Verona, da tempo in disuso.All'esito del sopralluogo svolto recentemente dai rappresentanti di Invimit, alla presenza dele della sua vicela SGR dà così seguito all'obiettivo di valorizzare il complesso per creare valore economico e sociale. Nel dettaglio, la progettazione ed i lavori per destinare il complesso in una senior house al servizio della comunità saranno a cura e carico del proponente.È previsto un, mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria rimarranno a carico del conduttore. Il contratto di locazione avrà una durata di 20+5 anni e prevede un canone incrementale nei primi due anni, a regime dal terzo anno in poi. L'offerta pervenuta è stata pubblicata dalla SGR, nel rispetto della procedura vigente, per dare la possibilità a eventuali operatori di presentare offerte migliorative entro e non oltre i prossimi 60 giorni.