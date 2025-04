Cerved, fallimenti delle imprese ancora in crescita: +17,2% a fine 2024

(Teleborsa) - Dopo anni di calo culminato a giugno 2020 in seguito alla, nell’ultimo biennio hanno ripreso a crescere itra le imprese italiane. A fine 2024 è stato registrato un ulteriore picco: +17,2% rispetto al +9,8% di fine 2023, ovvero da 7.848 a 9.194 casi in termini assoluti. La maggiore concentrazione si registra soprattutto neldel Paese (30% delle procedure,in testa), tra le(82%) e nei(35%).Analizzando i, gli aumenti maggiori si rilevano nelle Costruzioni (+25,7%) e nell’Industria (+21,2%), in particolare Metalli (+48,4%) e Sistema Moda (+41,1%). Largo Consumo, Chimica e Farmaceutica sono invece in controtendenza.Lo rileva, con dati aggiornati, l’di, la tech company che fornisce segnali predittivi unici che semplificano la complessità per una crescita del business distintiva e sostenibile. Messe a dura prova le aziende più giovani: tra le imprese interessate da, quelle con meno di 5 anni di vita passano dal 2% del totale nel 2022 al 12% nel 2024.Ledi questo peggioramento sono da ricercare nel forte incremento dei, soprattutto energetici, e degli, a cui va aggiunto ildello scorso anno. L’aumento non riguarda solo le procedure concorsuali fallimentari, ma tutte le modalità aziendali di uscita dal mercato, dalle liquidazioni volontarie ai nuovi strumenti di composizione delle crisi d’impresa introdotti nel 2022 dal Codice della Crisi d’Impresa e d’Insolvenza. Tra questi, i procedimenti unitari e le misure cautelari hanno visto una vera impennata soprattutto tra le società di capitali (+170% dal 2022 al 2023)."Anche le liquidazioni volontarie, dopo la riduzione del 2022, hanno ripreso a crescere in maniera costante: +12,7% a fine 2024 contro +11,9% dell’anno precedente, che in cifra assoluta significa da 106.155 a 119.597 nell’ultimo anno - commenta, Responsabile Analisi Settoriali di Cerved -. Le difficoltà dell’ultimo periodo hanno scoraggiato il proseguimento dell’attività per molte imprese, in particolare le società di capitali. Si è registrato un vero boom delle nuove procedure, come i procedimenti unitari e le misure cautelari e protettive, utilizzate in maniera abbastanza omogenea in tutte le aree geografiche del Paese e in tutti i tipi d’impresa. Si è passati dai 1.177 casi nel 2022 ai 3.194 nel 2023 (+170%), giungendo fino ai 4.389 nel 2024 (+37,4%). Questo si deve alla piena entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, introdotto nel terzo trimestre 2022, che ha la finalità di anticipare la crisi ed evitare l’uscita dell’impresa dal mercato".