Costco Wholesale in calo a Wall Street, pesa frenata vendite

Costco Wholesale

Costco Wholesale

FTSE MIB

Costco Wholesale

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,23%.A pesare sulle azioni della grande catena statunitense di ipermercati all'ingrosso, l'annuncio di vendite nette in frenata a giugno rispetto al periodo precedente.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 804,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 804,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 804,7.