Wall Street, titoli media in calo su minacce dazi Trump

(Teleborsa) - Si muovono in calo, a Wall Street, i titoli del settore media e intrattenimento dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato piani per imporre una tariffa del 100% sui film prodotti al di fuori degli Stati Uniti, estendendo l’agenda commerciale della sua amministrazione all’industria cinematografica.In particolare, soffreche cede quasi il 2% ein calo dell'1,07%."Autorizzo il Dipartimento del Commercio e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti ad avviare immediatamente il processo per l'istituzione di una tariffa del 100% su tutti i film che arrivano nel nostro Paese e che sono prodotti in paesi stranieri. Vogliamo film realizzati in America, di nuovo!", ha scritto sul suo social network Truth.Secondo il Tycoon, Hollywood è stata "devastata" da registi e studios statunitensi che lavorano all'estero. "L'industria cinematografica americana sta morendo molto rapidamente. Altri Paesi stanno offrendo ogni sorta di incentivo per attirare i nostri registi e i nostri studios", ha scritto Trump.