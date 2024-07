CrowdFundMe, fatturato semestrale sale a 954 mila euro

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, piattaforma di Crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unpari a 954.000 euro, in crescita rispetto ai 717.247 euro al 30 giugno 2023 (+33%) e ai 798.485 euro dei sei mesi precedenti (+19,5%).Lasi è attestata a 17.983.043 euro, rispetto a 16.749.323 euro (secondo semestre 2023) e 15,7 milioni euro (primo semestre 2023). Inoltre, nei primi sei mesi del 2024, ilsi è attestato a 8.460, restando sostanzialmente stabile a confronto con i due semestri precedenti, rispettivamente 8.678 e 8.589."L'aumento del fatturato consolidato e il miglioramento dei principali indicatori di performance sono risultati che dimostrano come il gruppo riesca a crescere nonostante un contesto nazionale e internazionale ancora incerto - dichiara l'- La crescita del fatturato superiore alla crescita della raccolta dimostra che la marginalità sta aumentando e che il gruppo è riuscito ad adattarsi alle attuali dinamiche di mercato. Constatiamo. Storicamente, analizzando i dati, possiamo vedere come il secondo semestre della società sia tendenzialmente più forte del primo, e per questo motivo possiamo stimare un ulteriore miglioramento nella seconda parte dell'anno".