MFE corre in Borsa dopo la promozione di JPMorgan a Overweight

MFE A

MFE B

JPMorgan

ProSiebenSat.1

MFE A

MFE B

(Teleborsa) - MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che scambia con) sale a Piazza Affari dopo che gli analisti dihanno migliorato laa "" da "Neutral". La promozione è arrivata anche per la tedesca, di cui MFE ha una quota significativa. Entrambe "offrono valore in un momento in cui il miglioramento della situazione macroeconomica potrebbe portare a re-rating".Buona la performance di, che si attesta a, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 3,411 e successiva a 3,497. Supporto a 3,325.Spicca il volo, che si attesta a, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 4,805 e successiva a quota 5,131. Supporto a 4,479.