Bankitalia, ad aprile sale ancora spesa dei turisti stranieri

(Teleborsa) -Prosegue la, nonostante la Pasqua, caduta quest'anno alla fine di marzo.Dalle tabelle della Banca d'Italia emerge come nel mese sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (4,0 miliardi) sia quella dei viaggiatori italiani all'estero (2,6 miliardi) siano cresciute nel confronto con aprile 2023 (rispettivamente, del 5 e dell'8 per cento).Il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato così un avanzo di, pressoché stabile rispetto a quello dello stesso mese del 2023."Nel complesso dei tre mesi terminanti in aprile 2024 l'andamento delle entrate turistiche è stato simile a quello delle uscite, entrambe in aumento di circa ilallo stesso periodo del 2023; le entrate hanno beneficiato anche della crescita della spesa pro-capite mentre l'incremento delle uscite è stato trainato esclusivamente dal maggior numero di viaggiatori. Sempre nella media degli ultimi tre mesi disponibili, è proseguita la dinamica più favorevole della spesa dei viaggiatori provenienti dai paesi extra-UE rispetto a quelli dell'UE (cresciute rispettivamente del 22 e del 2 per cento. Al contrario l'incremento della spesa degli italiani è stato lievemente superiore nelle destinazioni europee (12 contro 10 per cento)".- sottolinea l'indagine Bankitalia -, con un forte potenziale in termini di crescita e di occupazione nonché di integrazione sociale e culturale. Gli effetti della pandemia di Covid-19 hanno reso particolarmente evidente la rilevanza di questo settore e l'importanza di fonti statistiche il più possibile accurate, provenienti da fonti affidabili.