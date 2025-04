Ponte sullo Stretto, ok del Cdm al report IROPI: interesse pubblico prevale su incidenza ambientale

(Teleborsa) - Su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ilha deliberato ieri la dichiarazione di sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico relativi "alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente", così come rappresentati nella, che rendono necessaria ed urgente la realizzazione del(definito "Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria"), ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della "Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"."Il Consiglio dei Ministri – sottolinea ilin una nota – ha approvato l'attestazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI) relativi alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, opera strategica per il Paese. Si tratta di un passaggio rilevante e che avvicina l'approvazione al Cipess e il conseguente via libera ai lavori"."Il ponte sullo stretto è opera prioritaria per il Paese e si avvicina l'apertura dei cantieri – ha commentatoin un video –. Significa 120mila posti di lavoro, diretti e indiretti, creati in tutta Italia; significa meno inquinamento con 200mila tonnellate di Co2 non immesse nell'aria; significa risparmiare un' ora e mezzo in macchina e 2 ore in treno; Significa dare lavoro a tantissime imprese su tutto il territorio nazionale".Soddisfazione da parte"L'approvazione del report Iropi – afferma– è un altro passaggio fondamentale e consentirà di perfezionare le previste comunicazioni alla Commissione europea per il completamento della Valutazione di incidenza ambientale. A questo seguirà l'esame del progetto definitivo e del piano economico finanziario da parte del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Dopo l'approvazione del Cipess, nella seconda metà del 2025, saranno avviati i primi lavori e la progettazione esecutiva dell'intera opera".