ALA, Roberto Tonna è stato confermato CEO

ALA

Il neoeletto Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, ha deliberato di attribuireai consiglieri Fulvio Scannapieco, Vittorio Genna, Roberto Tonna e Matteo Scannapieco, in continuità con le attività svolte nel corso del precedente mandato.In particolare, in ragione delle deleghe gestorie conferite, il Consigliere(Chief Executive Officer) della società.