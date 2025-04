Borse europee caute con focus sulle trimestrali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

STMicroelectronics

Banca MPS

Prysmian

Nexi

Leonardo

Terna

Italgas

A2A

WIIT

Ariston Holding

D'Amico

Banco di Desio e della Brianza

Fincantieri

Acea

(Teleborsa) -, così come per le principali Borse europee con il focus degli investitori concentrato sulle trimestrali societarie e sui dazi.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,138. L', in aumento (+1,25%), raggiunge 3.329,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,07%, a 62,94 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.calo deciso per, che segna un -0,8%, resta vicino alla parità(-0,07%), e sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,73%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 38.707 punti, sui livelli della vigilia.di Milano, troviamo(+8,53%),(+5,32%),(+5,11%) e(+3,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,37%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,70%.del FTSE MidCap,(+16,52%),(+6,35%),(+6,28%) e(+5,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,57%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,45%.