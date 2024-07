Engie, Fitch declassa rating a "BBB+" con outlook stabile

Engie

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha declassato il Long-Term Issuer Default Rating () di, colosso francese dell'energia, ada "A-". L'Il declassamento riflette principalmente undi Engie nel medio termine oltre la sensibilità negativa di 4,0x e ad un livello più commisurato al nuovo rating. L'aumento della funds from operations (FFO) net leverage è trainato da un ampio piano di capex e dal trasferimento in contanti delle nuclear waste liabilities.L'outlook stabile riflette il margine di manovra di Engie all'interno del nuovo rating per accogliere possibili ulteriori investimenti derivanti dalla transizione energetica. Fitch continua a considerare ildi Engie robusto, con ampia scala e diversificazione e una quota significativa di EBITDA regolamentato, quasi regolamentato o contrattuale a supporto della prevedibilità del flusso di cassa.