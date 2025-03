Ubaldi Costruzioni, utile 2024 balza a 3,5 milioni di euro. Ricavi +52%

Ubaldi Costruzioni

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle costruzioni e infrastrutture, ha registrato nel 2024 unpari a 35,294 milioni di euro, con un incremento del 41,54% rispetto al dato Pro Forma al 31 dicembre 2023. La crescita deiè stata ancora più accentuata rispetto al precedente esercizio e pari a 33,661 milioni di euro, con un aumento del 52,41% rispetto al dato Pro Forma al 31 dicembre 2023. Tale incremento della produzione è dovuto, in particolar modo, all'aggiudicazione di maggiori gare e all'incremento dell'attività di ristrutturazione di immobili danneggiati dal sisma.L'pari ad 6,251 milioni di euro, con EBITDA Margin del 17,71%, ha registrato un miglioramento pari al 68,51% rispetto a 3,710 milioni rispetto al dato Pro Forma al 31 dicembre 2023. L'aumento deriva dall'aggiudicazione ed esecuzione di lavori a più alto margine tra cui quelli legati alla ristrutturazione di immobili colpiti dal sisma. L'si attesta a 3,450 milioni di euro, in crescita del 63,58% rispetto a Euro 2,109 milioni rispetto al dato Pro Forma al 31 dicembre 2023.L'(cash positive) risulta pari a 4,650 milioni di euro, rispetto ad un indebitamento finanziario netto (debito) pari a 0,574 milioni al 31 dicembre 2023."Siamo felici di chiudere il nostro primo bilancio da società quotata con dei risultati eccellenti, addirittura migliori - per quanto riguardal'EBITDA Adjusted - rispetto a quelli preventivati in fase di IPO", ha commentato l'