Record di finanziamenti del Gruppo BEI alla coesione: sostenere opportunità dove ci sono talenti

(Teleborsa) - Una nuova relazione delrivela cheè stata destinata alle, mirati a creare posti di lavoro, migliorare l’assistenza sanitaria, l’istruzione, e incrementare l'energia rinnovabile e la connettività digitale.Il, che include anche il, ha impegnatonelle regioni di coesione, rappresentando. Di questi, 29,8 miliardi sono stati concessi dalla BEI, superando l'obiettivo del 42% prefissato."Laè al centro della missione del Gruppo BEI e figura tra le nostre principali priorità strategiche," ha dichiarato"Se da un lato osserviamo un’equa distribuzione dei talenti, dall’altro non è così per le opportunità. Per sostenere le politiche dell'Unione europea, stiamo contribuendo a offrire opportunità laddove vi è presenza di talenti. Ogni luogo, ogni regione è importante".Nel 2023, gli impegni del FEI per garanzie di credito, capitale di rischio e investimenti in private equity nelle regioni di coesione hanno raggiunto"Garantire laper un futuro inclusivo, ma anche per un'UE più forte sulla scena mondiale,” ha dichiarato. "Nel corso del 2023 abbiamo fornito un ampio sostegno alle piccole imprese situate in molte regioni in via di sviluppo dell'Europa, superando ampiamente i nostri obiettivi. Abbiamo anche apportato importanti contributi alla creazione di ecosistemi finanziari locali".ha aggiunto: "Il Gruppo BEI tiene fede agli impegni assunti e destina risorse ingenti alla coesione.due terzi dei nostri servizi di consulenza si rivolgono alle regioni della coesione, fornendo un ampio sostegno adeguato alle esigenze delle autorità pubbliche, delle istituzioni finanziarie e dei promotori dei progetti. La politica di coesione è il volto più visibile della solidarietà dell'UE ed è più importante che mai per consentire una più rapida transizione verde e digitale".La relazione evidenzia comesiano necessari pere migliorare il benessere e la crescita sostenibile in tutta l'UE.