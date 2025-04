Beiersdorf trimestre sopra le attese

Beiersdorf

(Teleborsa) -, produttore tedesco di beni di largo consumo, come la Nivea, e altri prodotti di lusso, come la linea cosmetica La Pairie, ha chiuso il 1° trimestre dell'anno con undi euro, in aumento del 3,6% rispetto al pari periodo dello scorso anno. I numeri si rivelano leggermente superiori alle aspettative del mercato, che indicavano un fatturato di 2,65 miliardi di euro (stime LSEG).Le vendite di Nivea in particolare, sono cresciute del 2,5% a livello organico, mentre le vendite dei marchi della divisione dermatologica sono aumentate dell'11,4%, trainate dai mercati emergenti e dal Nord America. Le vendite della linea skincare di lusso La Prairie, forse risentendo dell'effetto dazi, sono scivolate invece del 17,5%, anche a causa del difficile contesto di mercato in Cina.Frattanto, il titolo Beiersdorf, alla Borsa di Francoforte, mostra unaquesta mattina.