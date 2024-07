Edison, Framatome e PoliMI: accordo di cooperazione sull'energia nucleare

Edison

(Teleborsa) -hanno sottoscritto unper la ricerca scientifica e tecnologica e per la formazione nel campo dell'. Le parti intendono mettere a fattor comune le rispettive conoscenze e competenze tecniche, al fine di sviluppare congiuntamente attività di ricerca, sviluppo e di innovazione per il settore nucleare, si legge in una nota.In particolare, l'accordo di cooperazione prevede l'e altre iniziative simili su argomenti tecnici di interesse comune. L'accordo prevede, inoltre, l'organizzazione di incontri e corsi di formazione per migliorare lo scambio di conoscenze ed esperienze e l'organizzazione di visite, per studenti e per i rispettivi dipendenti, dei siti e degli impianti produttivi Framatome, oltre che dei laboratori di ricerca del Politecnico di Milano e di Edison, al fine di accrescere lo scambio e la conoscenza reciproca."Con questo accordo compiamo un ulteriore passo per la cooperazione e la ricerca sul nuovo nucleare e per preparare, insieme con gli atenei, le necessarie competenze che un domani giocheranno un- dichiara, EVP Strategia, Innovazione, Ricerca & Sviluppo e Digitale di Edison - Grazie all'intesa, infatti, gli studenti e i dottorandi del Politecnico beneficeranno di un accesso e di uno scambio diretto con Edison, primario operatore nel settore energetico italiano, attivamente impegnato nello sviluppo del nuovo nucleare in Italia, e Framatome, leader europeo nello sviluppo ed industrializzazione della tecnologia nucleare":